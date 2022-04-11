بعد مشاركته في مسلسل «يوتيرن».. ممثل مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الممثل المصري المعروف توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «يوتيرن» الذي يعرض حاليا.

وكتب توفيق (65 عاما) عبر حسابه على فيسبوك، مساء اليوم الإثنين «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا».



وأثار إعلان توفيق عبد الحميد اعتزال التمثيل جدلا واسعا، وتكهنات حول الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وذهب البعض للقول بأن السبب وراء ذلك ربما يكون مشاكل مع صناع أو نجوم مسلسل يوتيرن، إلا أن توفيق عاد ونفى ذلك.

وكتب منشورا جديدا أكد فيه على أن قرار اعتزاله التمثيل نهائيا، «سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي فى عدم الكلام».

ومسلسل «يوتيرن» من ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبد العزيز وﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة، وبطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي.

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