رواد مواقع التواصل يستعيدون صفعة قديمة لويل سميث «فيديو»

استعادت منصات التواصل الاجتماعي العالمية، صفعة قديمة وجهها النجم الاميركي ويل سميث لصحافي في احدى المناسبات.وأنعشت الصفعة التي وجهها سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، الذاكرة حول هذه الحادثة المماثلة.

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار حادثة أثارت صدمة الحضور والمشاهدين للفعالية، بعدما صفع سميث مقدم الحفل كريس روك، إثر إلقائه نكتة عن زوجة سميث.

وعقب الصفعة، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لسميث يعود للعام الماضي، وتحديدا أثناء العرض الأول لفيلم «مين إن بلاك 3»، حيث وجه الممثل صفعة أيضا لأحد المراسلين أمام عدسات الكاميرا.

وكان سميث في الفيديو يتحدث للصحفي بشكل ودي، إلا أن الأمور أخذت منحى مغايرا عندما توجه المراسل لوداع الممثل، بعدما عانقه وقبله.

وقال سميث الغاضب للمراسل: «ماذا تفعل يا رجل، ما مشكلتك؟»، قبل أن يوجه صفعة له بيده اليسرى.

What are the odds that Will Smith smacked a Ukrainian reporter at a Moscow(Russia) premier almost 10 years ago...



today’s conflict Ukraine/Russia pic.twitter.com/fz3lTtMb3Y