ماهي قصة «اللايك» الذي أحرج أصالة ودفعها للإعتذار

المصدر: موقع الامارات اليوم

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري لموجة واسعة من الهجوم و الانتقادات وخاصة من من متابعيها الفلسطنيين؛ وذلك بسبب إعجابها بتغريدة على موقع «تويتر».

بدأت الأزمة عندما أعربت أصالة عن إعجابها بتغريدة اعتبرت مسيئة لدولة فلسطين، وجاء نص التغريدة كالتالي: «روحت فيها يا بوتين، ما دام الفلسطينيين واقفين معاك، ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا وضيعوها».

وحاولت أصالة إصلاح الأمر، واعتذرت لجمهورها عبر تغريدة بموقع «تويتر»، قائلة: أحيانا بعمل لايك بسرعة دون ما أعرف محتوى التغريدة، ولا يعتبر ذلك تبريرا عما فعلت، ولكني لن أكررها مرة أخرى.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أصالة لموقف محرج كهذا بسبب تسرعها، حيث نشر الفنان رامي صبري عددا من الصور لأغنيته الجديدة عبر حسابه في «انستغرام»، وعلق قائلا غدا أغنية مع نفسي، وتسرعت أصالة في تهنئة رامي صبري على أغنيته قبل طرحها ولم تقرأ محتوى المنشور جيدا، وكتبت له: الأغنية بتجنن، لـ يرد الأخير: لسه منزلتش حبيبتي. بحسب «القاهرة 24».

وتعيش أصالة حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث طرحت عدد من الأغاني في الفترة الماضية، من بينهم أغنية «أنا دخيل الله» من كلمات سعود البابطين، ومن ألحان الدكتور طلال، ومن توزيع ميثم علاء، وتخطت الأغنية حاجز الـ 3 ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع «يوتيوب».

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