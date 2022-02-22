ياسمين رئيس تعلن طلاقها: "عشرة طويلة ولكنها لم تدم"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري، قائلة إن العشرة الطويلة بينهما لم تدم.

وقالت ياسمين رئيس في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وجاء خبر انفصال ياسمين رئيس عن زوجها هادي الباجوري، بعدما ظهر الأخير في أحد البرامج التلفزيونية قائلاً إنه سعيد بأن يناديه الناس بـ"زوج ياسمين رئيس"، وأكد أنه لا يمانع في تقديم زوجته ياسمين رئيس لمشاهد جريئة في أعمالها الفنية، إذا كان العمل يتطلب ذلك، ولكنه لا يفرض رأيه عليها ويحق لها الرفض أو القبول، وقال إنه ليس من الضروري أن يكون فكره مشابه لفكر زوجته.

﷽

"وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

صدق الله العظيم

الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم. — Yasmin raeis (@yasminraeis) February 22, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news