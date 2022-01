جورجينا لـ"نتفليكس": رونالدو نقلني من بيع الملابس الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء

عرضت منصة "نتفليكس" العالمية المسلسل القصير "أنا جورجينا"، الذي يتناول مسيرة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدثت جورجينا عن بداية معرفتها برونالدو، قائلة إنها كانت تعمل بائعة بأحد محلات الملابس الشهيرة، حين أتى رونالدو وعدد من أصدقائه ونجله جونيور.

وقال رونالدو: "عندما رأيتها للمرة الأولى، حدث ما يشبه الانقلاب في قلبي".

وأضاف: "بعد ذلك تطورت علاقتنا لمدة شهرين أو أكثر، لم نكن مستعجلين".

وتابعت جورجينا: "تطورت علاقتنا ثم حدثت وفاة والدي، وبعدها التقينا في إحدى المناسبات ودعاني لتناول العشاء، فقلت له لقد كنت انظر ذلك".

وأضافت:" في ذلك الحفل، تلامست أيدينا، وشعرت وكأن أيدينا قد تلامست عدة مرات من قبل".

وتابعت قائلة: "عقب إحدى المباريات، أمام أتلتيك بيلباو على ما أتذكر، قام بمراسلتي وقال لي أين أنتي؟ فأخبرته أنني سأخلد للنوم، فدعاني لتناول العشاء ووافقت، على الرغم أنني كنت قد تناولت العشاء قبل ساعتين".

وأضافت:" وصل بسيارته أمام منزلي، وأقلني لمنزله، وتناولنا العشاء".

وأكملت:" كنت أنهي عملي في العاشرة مساء، وكان يأتي أمام مقر عملي بسيارته الفاخرة "بوغاتي"، وهو أمر لم أكن لأتخيله أمام زميلاتي في العمل.. كانت بداية علاقتنا ممتازة ولطيفة بالفعل".

وقال رونالدو:" لم أكن لأتخيل أنني سأحبها هذا الحب، وبعد ذلك أدركت أنها المرأة التي تناسبني".

She has 30 million followers, is a mother, a businesswoman, and her partner @Cristiano Ronaldo is one of the world's most famous men — but do you know the real Georgina Rodríguez?



The in-depth docuseries I Am Georgina is now on Netflix pic.twitter.com/tDwICLN7DU