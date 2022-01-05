مصر.. نجل فنان يتهم زوجه والده الرابعة بالتسبب في وفاته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اتهم علي غنيم، نجل الفنان التشكيلي المصر العروف غنيم غنيم، الزوجة الرابعة لوالده، بالتسبب في وفاته، عن طريق منع أدوية الأمراض المزمنة عنه.

وقال نجل الفنان إن والده كان يعاني من أمراض الضغط والقلب، وغيرها من الأمراض المزمنة، وكان يتناول أدوية لتلك الأمراض، وأن إحدى زوجاته تسببت في وفاته يوم 11 نوفمبر الماضي، عن طريق منع أدوية الأمراض المزمنة عنه. بحسب صحيفة "الوطن".

وأضاف نجل الفنان غنيم أنه أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق التي تواصل التحقيق في الواقعة، بسماع أقوال المشكو في حقها، ولم يصدر عن جهات التحقيق أي قرارات ضد المشكو في حقها، وأن النيابة العامة كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وحتى الآن لا تزال التحقيقات جارية في الواقعة محل الاتهام.

وكان قسم شرطة شبرا مصر قد تلقى بلاغا من علي غنيم نجل الفنان التشكيلي غنيم غنيم، اتهم فيه إحدى زوجاته بالتسبب في وفاته، وأن والده كان متزوجا من 4 سيدات، وأن إحداهن منعت عنه أدوية الأمراض المزمنة التي يعاني منها، ما تسبب في وفاته، بحسب البلاغ.

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