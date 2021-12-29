عمرو دياب متهم و"ستروين" بالتحريض على التحرش.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أثار إعلان الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، لسيارة من صناعة شركة "سيتروين"، جدلا واسعا في مواقع التواصل، بعد أن اعتبره البعض "مسيئا" ويحرض على "التحرش".

وفي مقطع فيديو إعلاني لسيارة "ستروين" أطلق بمطلع شهر ديسمبر الجاري، يظهر الفنان عمرو دياب وهو يقود السيارة، ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق ميزة تحويها السيارة في إحدى مرافقها، ومن ثم يظهر في الإعلان أن الفتاة معه في السيارة، واستطاع التعرف عليها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الإعلاني هذا، وتباينت الآراء حول طريقة الإعلان، ومنهم من اعتبره أنه "يحرض على التحرش"، والبعض اعتبره "مسيئا".

كما تم العديد من الاتهامات إلى طاقم شركة الدعاية ولشركة ستروين إلى جانب عمرو دياب، حيث أعرب الكثيرون عن استغرابهم من أن كل هؤلاء لم يلفت نظرهم أن الإعلان ينتهك الخصوصية ويحرض على التحرش، وتصوير الغير بدون إذن، وكل ذلك يندرج تحت المخالفات القانونية التي تعرض صاحبها للمساءلة.

في بلد ٩٩٪ من الستات بيتم التحرش بيها- في الشوارع من المارة واللي سايقين عربيات-وتصويرها من غير رضاها ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في فريق عمل كامل شاف ان دا اعلان حلو.



pic.twitter.com/xPRxU0Dlxi — KilljoyKaat (@killjoykaat) December 28, 2021

طبعاً ما انا لو اكتشفت ان اللي ( بيتحرش بيا / بيصورني بدون رضايا او علمي / هيدوسني بعربيته لمجرد أنه بيعاكسني او بيزاولني ) طلع عمرو دياب ف وقعه هيبقا اقل ضرراً

جماعه انتو مجانين ؟ مفيش شخص واحد على الاقل ف تيم عمل اعلان بضخامة شركة ستروين كله وقف ثانيه و قال اني في حاجه غلط هنا https://t.co/ScQLP0PwxC — Sugar Baby 🍭😉 (@urfavsugarbae) December 28, 2021

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