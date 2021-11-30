بسبب تعليق بـ"فيسبوك".. ياسمين صبري تطلب 100 مليون تعويضًا فتحصل على 20 ألف جنيه

المصدر: متابعات - الإمارات ليوم

أوضح المستشار علاء عابد حصوله على حُكم لصالح النجمة ياسمين صبري، والصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية، والقاضي بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، المُتهم بسبها وقذفها عبر "فيسبوك" بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وقال عابد إن مكتبه اتخذ الإجراءات القانونية والقضائية والحضور أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدر الحكم الكاشف للحقيقة، وتم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم بجلسة أمس.

وأكد علاء عابد أن حكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح المجني عليها الفنانة ياسمين صبري مثلج لصدورنا باعتباره قصاصًا عادلًا عما اقترفه المتهم.

وأكد أن مؤسسة علاء عابد تثمن دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وهذا الحكم سيكون رادعًا لكل مَن تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

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