سمية الخشاب حلفت اليمين في المحكمة بشأن استلام "المتعة" من أحمد سعد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قررت محكمة استئناف الإسكندرية تأجيل الحكم في الاستئناف المقدم من الفنان المصري أحمد سعد ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب برقم الاستئناف 462/571 / 77 في قضية نفقة المتعة والعدة بعد حضورها اليوم لحلف اليمين الحاسمة أمس الثلاثاء وحددت جلسة يناير القادم للحكم.

كانت الفنانة سمية الخشاب حضرت أمس جلسة حلف اليمين بعد أن طلبت المحكمة حضورها بشخصها بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة بعد طعن طليقها أحمد سعد عليها بالاستئناف.

كانت الفنانة سمية الخشاب، أقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وقدم المحامي، لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر وأضاف أمام محكمة الاستئناف اليوم انا موكلتها لا تحصل اللي على حقوقها فقط، بينما عندما طالب طليقها أحمد سعد قيمة مبلغ مالي الخاص بالتعاملات المالية بينها وبين طليقها حصل عليه كاملاً.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب، الذي يقضي بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

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