الكشف عن السبب الحقيقي لطلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت المحامية إيناس فوزي، وكيلة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، السبب الحقيقي وراء طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، وقالت المحامية لـ "et بالعربي"، إن "الأمومة هي سر انفصال الثنائي، حيث كانت فاتن ترغب في أن تصبح أما وطالبت مصطفى فهمي بهذا الأمر أكثر من مرة، ولكنه كان يرفض فكرة الإنجاب.

وأشارت المحامية إلى أنه حينما أصرت فاتن موسى على الإنجاب قرر مصطفى فهمي طلاقها، لافتة إلى أن موكلتها فوجئت بالطلاق وكانت تعيش حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان.

وتابعت: "كان مصطفى فهمي سيسافر معها إلى لبنان لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر لحظة".

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