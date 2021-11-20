"بيغ رامي" يتعرض لموقف محرج أثناء حفل زفافه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرض بطل مستر أولمبيا لعامين متتالين المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ”بيغ رامي” لموقف محرج خلال حفل زفافه الذي تم أمس الجمعة.

وقال مصدر لموقع "القاهرة 24" المصري نقلا عن أحد الحضور إن بنطال "بيغ رامي" تمزق أثناء جلسة التصوير مع عروسة داخل فندق الفورسيزون، مما عطل حفل الزفاف لعدة دقائق لاستبدال البنطال واستكمال حفل الزفاف.

يذكر أن “بيغ رامي” ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تزوج للمرة الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي، التي رزق منها بـ 3 فتيات هن لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.



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