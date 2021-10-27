والد ياسمين صبري يرد على تصريحاتها : كلامها ساذج ولم أتخلى عنها يوما

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أبدى الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري استغرابه من تصريحات ادلت بها وأثارت بها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، معابرا كلامها ساذج وغير صحيح، حيث قالت إنه لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.

وقالت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامجه «ABtalks» عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، إنها كانت تشعر باللوم والغضب تجاه طفولتها، ولكنها ممتنة لكل التجارب التي مرت بها، لأن تلك التجارب هي التي كونت شخصيتها

وأكدت ياسمين في تصريحاته أنه لا يوجد علاقة لها بوالدها في الوقت الحالي، حيث أنه منفصل عن والدتها وهي في سن الثانية من عمرها، وشددت أن الانفصال لم يكن سببًا في عدم وجود علاقة مع والدها، قائلةً: الانفصال مش معناه إن العيلة تتفكك والانفصال ده اختيار.

وقال أشرف صبري لصحيفة «الوطن» : «كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت».

وأضاف: ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة.

وتابع والد ياسمين صبري: «أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟».

وكشف والد ياسمين صبري أن ياسمين كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفض، حيث قال: كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.

وكان والد ياسمين صبري قد هاجم ابنته منذ مدة، بسبب عدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، ونشر عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وإخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني إخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين».

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