ياسمين صبري تثير الجدل بتغريدة غامضة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أثارمنشورغامض باللغة الانجليزية، للفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن تباهيها وفخرها بنفسها،على صون واحترام جسدها.

وكتبت ياسمين صبري في تويتر: "أستغل تلك الفرصة اليوم، لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صوني لجسدي واحترام كياني"

وتعددت تعليقات الجمهور وتساءل معظمها عن سبب كتابة هذه التغريدة وما المقصود منها وهل عنيت ياسمين الفخر بنفسها، ام توجيه رسالة للبعض لسبب ما لتكشف انها متميزة عن غيرها أو تقصد بالكلام فنانة أخرى لم تصن جسدها.

وعلى المستوى الفني أعلنت ياسمين صبري، مشاركتها بعمل فني جديد، في الموسم الرمضاني المقبل عام 2022، بالتعاون مع شركة «سينرجي للإنتاج»، دون أن تكشف عن تفاصيل العمل.

ونشرت ياسمين صبري صورة سيناريو العمل عبر خاصية ستوري، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستغرام»، ولم تعلق على الصورة بشئ ولكنها اكتفت بورق الأسكربت.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها في بطولته الفنان أحمد مجدي.

وترددت انباء قوية عن تقديم ياسمين للجزء الثاني من مسلسل "لؤلؤ"، الذي قدمت الجزء لاول منه مي عمر، ولاقي نجاحا كبيرا رغم الانتقادات التي وجهت لمي عمر والمطالبة بتجسيد مطربة للدور حيث تعمل لؤلؤ مطربة مشهورة ولها جمهور كبير، واثار ترشيح ياسمين للدور بالجزء الثاني هجوم كبير حيث انها ايضا ليست مطربة وبالتالي لا تصلح للدور، واثيرت اقاويل أن مي عمر تم استبعادها بسبب مشكلات زوجها محمد سامي مع شركة سينرجي والتي اصدرت بيانا بوقف التعامل التام مع سامي.

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