نيكولاس كيج يصدم العالم.. مخمور و«مشرد» وحافي القدمين في لاس فيغاس..(فيديو)

أظهرت لقطات فيديو حصرية حصلت عليها صحيفة «The Sun» الممثل الأميركي نيكولاس كيدج، 57 عاما وهو يطرد من أحد المطاعم الراقية في لاس فيغاس، وكان مخمورا.

وكشفت الصحيفة أن الممثل المقيم في لاس فيغاس، نيكولاس كيج طرد من المطعم الراقي في هوارد هيوز باركواي، حيث اعتقده الموظفون أنه «مشرد» لكونه مخمورا وفي حالة يرثى لها بسبب طريقة لباسه، وتم الكشف عن الحادثة التي وقعت في ليلة 13 سبتمبر إلا أنه تم نشر الفيديو لأول مرة على موقع صحيفة «ذا صن» أمس.

وأخطأ شهود عيان بالبداية في أن النجم الذي فاز بجائزة الأوسكار عن تصويره لشخص مدمن على الكحول في فيلم «Leaving Las Vegas» واعتقدوا أنه شخص مشرد مخمور.

وظهر كيج في المقطع جالسا على إحدى الأرائك عند مدخل المطعم وكان يرتدي سروالا فضفاضا بنقشة جلد النمر، وقميصا أسود ويرتدي شبشبا سقط من قدميه خلال زيارته المطعم.

وظهر كيج وهو بحالة من الثمالة حتى أنه بذل جهدا كبيرا وهو يحاول ارتداء الشبشب الذي جلبته له النادلة، وظهر بالفيديو شخص يبدو أنه موظف في المطعم قام بإخراج كيج، بينما كان الممثل الأمريكي يتحدث بشيء غير مفهوم.

وأضاف المصدر: «لقد صدمنا عندما عرفنا أنه نيكولاس كيج، لقد كان مخمورا وكان يخوض شجارا مع الموظفين». وتابع «كان في حالة سيئة للغاية وكان يتجول بلا حذاء أخبرنا الموظفون أنه كان قبل الحادثة يسرف في شرب التكيلا والويسكي».

وأردف «كان يصرخ في الناس ويحاول الدخول في شجار ثم طلب منه الموظفون المغادرة، لقد كان في حالة سكر لدرجة أنه بالكاد يستطيع ارتداء نعاله قبل أن يتم اصطحابه للخارج».

