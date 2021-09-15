ساندي و«سمكري البني أدمين» إلى ساحات القضاء

المصدر: متابعة-

أعلنت الفنانة ساندي، عن قراره التوجه ببلاغ إلى النائب العام المصري، بعد تصريحات أدلى بها محامي يوسف خيري الشهير ب «سمكري البني أدمين»، لاتهامه لها بوجود خلافات شخصية تجمعها والمتهم.

وقالت ساندي، إن هذه الاتهامات تحمل تشهيرا وقذفا في حقها، وأنها بدأت بالفعل في التواصل مع أحد المحامين، للتقدم ببلاغ لوضع حدًا لمثل هذه المهاترات «اللي بيحصل ده اسمه تشهير وقذف محصنات، وفي كل الأحوال فوضت أمري إلى الله».

ونقلت صحيفة الوطن عن ساندي، ردها على محامي «سمكري البني أدمين» قائلة: «الرد في مثل هذه الأمور، يجب أن يكون بالقانون، أنا لا أدعى عليه، أنا مصابة بالفعل بسبب ماحدث معي من طقطقة في الفقرات، والطب الشرعي قادر على توضيح ده، وكشف حقيقة الإصابة ومكانها وتوقيتها وسببها، والفيديو الذي تم التقاطه أثناء جلسة العلاج سيظهر ماحدث بالفعل».

وتابعت: ما يقال ضدي أصبح به تجريحا وتشهيرا مرفوض بالمرة: «أنا انهرت بسبب هذا الادعاء الكاذب، يعني ايه خلاف شخصي عشان طلبت جلسة علاج في البيت وهو رفض كما يُشاع، أنا والله مشوفتوش غير مرة واحدة واللي تم تصوير الفيديو فيها، وبعد كده تعبت وذهبت إلى مستشفى الجونة، والطبيب المعالج سيشهد بذلك، والطب الشرعي سيثبت الحقائق، وكل كدبة أكيد لها أخر، وهرفع قضية لإثبات حقي».

وحول عدم التقدم ببلاغ وقت إصابتها منذ نحو عامين، أو تحرير محضرا ضد «سمكري البني أدمين» قالت ساندي: «أنا وقتها طلعت على حسابي في انستجرام ونبّهت وحذرت الناس، وأنا لم أكذب هل هو طلع دكتور وأنا ظلمته مثلًا واتهمته بالباطل، لكن للأسف لم ينتبه لكلامي أحد ولم يُسلط الضوء على الكارثة التي حذرت منها وقتها، وأنا ماليش في القضايا والمحاضر، يعني هاخد تعويض ايه، كان كل همي أحذر الناس، وقولت اللهم بلغت اللهم فاشهد».

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