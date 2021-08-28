الفنانة جواهر بعد 51 جرعة كيماوي: تجربة السرطان غيّرتني ووكلت أمري لله

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكدت الفنانة الكويتية جواهر، أن رحلتها مع مرض السرطان، غيّرت حياتها 180 درجة للأفضل رغم التجربة المؤلمة، مشيرة إلى أنها متفائلة بالخير والشفاء.

واستعرضت جواهر تفاصيل إصابتها بمرض سرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد، ومعرفتها به في نهاية عام 2019 وخطأ التشخيص في البداية، ورحلة علاجها الطويلة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، إذ بدأت العلاج في مطلع 2020، وخضعت لـ51 جرعة كيمياوي.

ولفتت جواهر خلال لقاء مع مي العيدان في برنامج «كشف حساب» مؤخراً، إلى أنها أحسن الآن وتستطيع أن تتحرك وتمشي، ولكن ما يضايقها أنها لا تستطيع أن تسجد، وتصلي على كرسي، بعدما كانت تصلي على السرير.

وذكرت في مداخلتها عبر الفيديو من لندن خلال البرنامج، أن أولادها معها في العاصمة البريطانية، وهم جزء من علاجها، وتتمنى أن تقاوم المرض وتتغلب عليه وتتخطى هذه المرحلة لترى أولادها في أعلى المناصب، معترفة بأن الأطباء كانوا صريحين معها وأخبروها أنهم سيحاصرون المرض، ولكن لن يستطيعوا إزالة الأورام.

وقالت «لقد وكلت أمري لله وأدعو ربي ليلاً ونهاراً.. وتعلمت الصبر، وأنا سعيدة بهذا الابتلاء، ولست حزينة».

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