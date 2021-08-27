«محمد رمضان لم يدفع مليماً مقابل الدكتوراه».. رئيس المركز اللبناني يؤكد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد الضجة التي أثارها حصول الفنان محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، وانتقادات رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس المركز المانح للدكتوراه محمود الخطيب، أن النجم المصري لم يدفع «مليماً»، مقابل هذا اللقب.

وقال الخطيب «نحن بكل فخر واعتزاز وشرف عظيم، كرمنا السيد الدكتور محمد رمضان بالدكتوراه الفخرية، بدون دفعه ولا مليم، ولا سنت، بدون دفعه أي شيء»، مضيفاً لموقع الشروق المصري، اليوم الجمعة: «قلناها كثيراً وسنقولها للمرة المليار، نعم اسمنا المركز الثقافي الألماني الدولي، ولكن ليس لنا أي علاقة بالسفارة الألمانية».

يشار إلى أن السفارة الألمانية في القاهرة نفت أي علاقة بين حكومة بلادها والمركز المانح لشهادة محمد رمضان الذي كان قد نشر شهادة حصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني، وشهادة بمنحه لقب سفير الشباب.

وشكر محمد رمضان وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني لحضور تنصيبه سفير الشباب العربي ومنحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من مركز الثقافي الألماني في لبنان من مهرجان أفضل.

وتعرض رمضان خلال الأيام الماضية لحملة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل رواد على المنصات المختلفة عن نشاطات المركز الألماني الذي منحه الدكتوراه الفخرية، وتخصصه.

من ناحيته، ومن على متن طائرته الخاصة، جاء ما يشبه الرد من الفنان محمد رمضان على الجدل المثار حول الدكتوراه الفخرية، ناشراً صورة له، اليوم الجمعة، برفقة نجله علي، معلقاً عليها من وراء نظارته على حسابه بـ«إنستغرام»: «لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة».

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