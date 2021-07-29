ياسمين عبد العزيز إحدى ضحايا طبيب المشاهير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تواصل جهات التحقيق استجواب طبيب المشاهير، «م.غ»، المتهم بإرتكابه لاخطاء طبية هددت حياة الكثيرين، ومنهم الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، التي لا تزال ترقد في المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية بسبب خطأ طبي.

الجراح الشهير الذي ألقت أجهزة أمنية القبض عليه، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، تلقت نقابة الأطباء عددًا من الشكاوى الرسمية ضده، وومن بين ضحاياه،الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وبحسب صحيفة "الوطن" التي نقلت عن مصادر طبية، فإن طبيب المشاهير اشتهر عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء سيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب، وأن زوجة اللاعب عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بطريقة مخالفة للقانون، ما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد كبير من الضحايا.

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