ياسمين عبد العزيز تعاقب منة فضالي من غرفة العناية المركزة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

«ماعرفش ياسمين عبد العزيز»، لم تكن الفنانة المصرية منة فضالي، تتوقع ان تتعرض بسبب هذه الجملة لهذه الموجة الكبيرة من الهجوم والتنمر واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريح تقول أنه «عفوي»، خلال تواجد ياسمين عبد العزيز في العناية المركزة.

منة فضالي حاولت بشتى الطرق تبيان معتى كلامها الذي كان تقصد فيه «إن ياسمين عبدالعزيز زميلة لها بالوسط الفني، لكن لا تجمعهما علاقة صداقة».

وكتبت فضالي، مدافعة عن نفسها عبر حسابها في «فيسبوك»: «للتوضيح لكل الناس لما كتبت ماعرفش ياسمين.. يعني ماعرفهاش معرفة شخصية.. مين مايعرفش ياسمين؟ مش فاهمة.. يا ريت يكون فيه عقل يا جماعة ومش صحاب أيوة فعلًا».

وأضافت: «قلت زملاء.. إيه الغلط في كلامي مش فاهمة؟ الدنيا انقلبت ليه؟.. الواحد يكتب حاجة تقولوا بنتلزق وتريند وزفت.. مانزلش تشتمونا، ليه كده ليه؟.. عمومًا مش أنا اللي غلطانة في التعبير بالعكس أنا ماغلطش فيها، قبل ما تكون نجمة دي مريضة.. أنتم إيه ربنا يسامحكم».

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن حدوث خطأ طبي، استلزم نقلها للعناية المركزة لعدة ايام بعد تعرضها لغيبوبة.

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