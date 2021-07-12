آخر لحظات كريم صبري توثقها الكاميرات.. وشهود عيان:« كانوا يحدفوا عليه طوب»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أفادت تقارير أمنية مصرية أن الجهات المختصة أجرت معاينة تصويرية لحادث مصرع كريم صبري، شقيق المطرب المصري رامي صبري، غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وكشفت 120 ثانية، هي المدة التي رصدت تفاصيل مصرع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، حيث تبين أن المتوفى كان يحاول الهرب من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان، والقريبة من ترعة المريوطية، وأنه قفز بها ولم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عدد من شهود العيان قالوا لصحيفة " الوطن" تفاصيل مفجعة، حيث قال أحد سكان المنطقة، أنه شاهد شاب يقفز بسرعة جنونية في المياه هربا من العاملين في المصحة، أسرع نحو مكان الواقعة في محاولة لإنقاذ الغريق برفقة شقيقه: «كان عمال يستغيث بأي حد ينقذه وبيشاور للناس بس مكنش فيه حد من اللي واقف بيعرف يعوم ومات قبل ما ننقذه».

وأضاف شاهد العيان أن الغريق قفز من على سور مصحة الإدمان المقابلة لمكان غرقه، ثم هرول إلى المياه وقفز بها، إلا أن آخرين هرولوا خلفه من داخل المصحة، مشيرًا إلى موقف غريب منهم حال رؤيتهم للغريق في المياه: «لما لقوه نط في المياه فضلوا يحدفوا عليه طوب».

فيما قال أحد الشهود ويعمل سائق توكتوك، إن هذه المصحة عبارة عن منزل مكون من طابقين، واتفاجئنا بهروب الشاب من المصحة، وسمع صوت شاب يصرخ في محاولة الهرب من العاملين بالمصحة التي على مسافة خطوات منهم ولم يجد أمامه سوى الترعة لإلقاء بنفسه بها: «كل الناس بتوع المصحة فضلوا واقفين محدش حاول ينزل وراه ينقذه، لحد ما الصيادين جم طلعوه وبلغوا قسم الشرطة»

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