مواقف انفعالية متكررة..هنا شيحة تعيش حصار حجاب واعتزال شقيقتها حلا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

في موقف إنفعالي ليس الأول خلال الأيام القليلة الماضية، انسحبت الفنانة المصرية هنا شيحة، من لقاء تلفزيوني، بعد توجيه سؤال لها حول حقيقة اعتزال شقيقتها حلا شيحة للفن؟

ويبدو أن خبراعتزال حلا شيحة وحجابها، يحاصر شقيقتها في مهرجان أسوان السينمائي الذي تشارك فيه باعتبارها عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

واضطرت هنا شيحة، لإلغاء كل اللقاءات الإعلامية التي جرى تحديدها لإجرائها، بعد تكرار سؤال وسائل الإعلام حول شقيقتها، إلى درجة وصلت حد الإنفعال على إعلاميين قائلة: أنا فنانة وفي مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟، مش هسجل مع حد، ومش هسمح لأي حد يسألني عن حياة أختي وحياتي الشخصية والأسرية.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية فقد اعتكفت هنا شيحة داخل غرفتها بالفندق الذي تقيم فيه، ورفضت الظهور أو المشاركة بأي ندوات.

وكانت الفنانة حلا شيحة التي تزوجت أخيرا من الداعية الإسلامي معز مسعود، قد تغيبت عن حضور حفل العرض الخاص لفيلمها الجديد "مش أنا"، مع تامر حسني، وكانت المفاجأة الأكبر بظهورها مع زوجها الداعية عبر" انستغرام"، وهي ترتدي غطاء الرأس وتتبرأ من مشاركتها بفيلمها مع تامر حسني.

وكتبت حلا شيحة عبر "انستغرام": بحمد ربنا إني أخيراً لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا"

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