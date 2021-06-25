دنيا سمير غانم تغيب عن تكريمها بسبب «الظروف»

المصدر: القاهرة - رويترز

وسط درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية، افتتح أمس، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الخامسة، بمشاركة عشرات الأفلام العربية والأجنبية.

وكان المهرجان يقام في السنوات الماضية في شهر فبراير لكن قيود كبح تفشي فيروس كورونا أدت لإرجاء العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مصر منذ بدء الجائحة ومن بينها مهرجان أسوان.

وأُقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف بحديقة أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور نحو 300 مدعو. وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة الفرنسية ماشا مريل، والممثلة المصرية إلهام شاهين، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة المصرية ساندرا نشأت والباحثة السينمائية منى البنداري، إضافة إلى الممثلة الشابة دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن عدم الحضور لظروف وفاة والدها ومرض والدتها.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم: «نحتفي بالدورة الخامسة من مهرجان استطاع أن يترك بصمة واضحة ومهمة على مستوى المهرجانات المحلية والدولية والتي حرصت وزارة الثقافة على تقديم كل سبل الدعم لإقامته وتقديم رسالته».

وأضافت «هو المهرجان المصري الوحيد الذي يسعى لطرح قضايا ومشكلات المرأة، ويحتفي بإبداعها، ويسلط الضوء على مكانتها، والدور المهم الذي تمثله في المجتمع بكل قضاياه المعاصرة، ويضع نصب عينيه تأثيره المكاني كمهرجان عربي نوعي متخصص في أفلام المرأة، من خلال ما يقدمه من أنشطة وفعاليات تتوج بالتكريمات».



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