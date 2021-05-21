محمد رمضان.. حتى في نعي سمير غانم يثير الجدل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حالة من الجدل تسبب فيها نعي الفنان محمد رمضان للنجم الراحل سمير غانم الذي غاب أمس الخميس، مخلفاً حزناً حقيقياً على فقد أحد أيقونات الكوميديا، وصانعي السعادة في مصر والوطن العربي.

وغرّد محمد رمضان أمس ناعياً سمير غانم، على حساباته على مواقع التواصل: «الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا»، واصفاً الراحل بالأستاذ الذي أمتعه «كمشاهد».

لكن ما أثار الجدل هو ما أضافه بطل «موسى» و«نسر الصعيد»: «شهادتك في تاريخي وسام أتشرف به طول عمري.. ربنا يصبّر قلوب كل جماهيرك وأسرتك».

وأرفق محمد رمضان كلماته بمقطع فيديو من لقاء للفنان سمير غانم، يشير فيه الراحل إلى أن نجم الكوميديا في جيل الشباب هو محمد رمضان، لافتاً إلى أنه استمتع بأحد أفلام رمضان الكوميدية، وأحسّ به كـ«كوميديان».

وتفاعل متابعو محمد رمضان على مواقع التواصل مع النعي، ولكن لم يفوت كثيرون من المغردين على «تويتر» انتقاد بطل «البرنس».

واعتبروا أن هذا الموقف للعزاء، وليس لـ«حب الذات» والفخر بها.

ورد أحد المعلقين على محمد رمضان: «انت اغرب بني ادم شوفته بيعزي في ناس.. الانا وحب الذات والنرجسية مسيطرة عليك حتى في اللحظات الصعبة والحزينة». وكتب معلق ثان: «يعني دي تعزية ولا استغلال وفاة الرجل». فيما قالت صاحبة حساب ثالثة: «مستوى الأنا عندك عالي جدا جدا جدا جدا...وهذا خطر».

وفي خانة الانتقاد نفسها، انهالت تعليقات: «كل حاجة لازم تستغلها لصالحك حتى الموت»... و«تستغل كل شيء للدعاية لنفسك حتى في الموت».

فيما اكتفت تعليقات كثيرة بالدعاء بالرحمة للفنان سمير غانم، وتذكّر ملامح من أعمال الراحل التي ستبقي في الوجدان بعد رحيل صاحبها.

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