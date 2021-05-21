يحيى الفخراني ناعياً سمير غانم: لا تودعوه لأنه سيعيش طويلاً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعى الفنان يحيى الفخراني، صديق عمره الفنان سمير غانم، مؤكداً أنه لا يصح توديع هذا الفنان الكبير لأنه سيعيش طويلاً بفنه.

ووصف الفخراني غانم بأنه صاحب القلب الأبيض، الإنسان الطيب، متمنياً الشفاء لزوجته دلال عبدالعزيز والصبر لابنتيه دنيا وإيمي، لأن الفاجعة أليمة.

ووجه الفخراني رسالة تعزية لابنتي الراحل سمير غانم دنيا وإيمي، طالباً منهما أن يتماسكا، ويدركا أن قيمة والدهما ممتدة، وليست مرتبطة فقط بفنه، بل بهما وبموهبتهما أيضاً.

وقال الفخراني في مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري أمس الخميس، إن علاقته بسمير غانم قديمة، إذ تعرف عليه قبل دخول الوسط الفني وهو في السنة الثالثة من كلية الطب.

وتابع الفخراني أنه لم يشارك سمير غانم فنياً سوى في فيلم واحد، أما دلال عبدالعزيز فتشاركا معاً عدداً كبيراً من الأعمال،

وأوضح أنه سأل نفسه عن سر حبه لسمير غانم، فوجد أنه يحب كل ما يقدمه من أعمال، لافتاً إلى أن سمير غانم قدّم أعمالاً عظيمة، وأخرى «للضحك من أجل الضحك» فقط، وهو أمر عظيم ورسالة.

وتابع الفخراني أن أسرة سمير غانم أسرة فنية بامتياز أعطت لمصر الكثير، ولا يوجد مثل سمير غانم أي شخص، ولن يأتي شبيه له. وأوضح أنه لم يكن يحب الذهاب لأي مسرحية سوى مسرح سمير غانم، لأنه كان متيقناً أنه سيضحك.

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