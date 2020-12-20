سمية الخشاب تنتصر على طليقها أحمد سعد: المحكمة تلزم المطرب بمبلغ كبير

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد شهور من التأجيل بسبب أزمة كورونا، حسمت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية حكمها في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها من الفنان.

وقضت المحكمة بإلزام سعد بدفع 30 ألف جنيه عن ثلاثة شهور و10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً؛ ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه.

وكانت سمية الخشاب قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

وقدمت الفنانة أوراقاً وتقارير طبية تثبت فيها تضررها مادياً ونفسياً وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف، وهي الواقعة التي اشتهرت بواقعة الطحال، إذ ضربها زوجها السابق لدرجة اضطرارها لاستئصال جزء من الطحال بعد تضررها الشديد.

ورفضت سمية الخشاب ومحامي أحمد سعد التصالح في القضية، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدم كل منهما مستندات تدعم موقفه القانوني.

وتغيب أحمد سعد عن كل الجلسات، بينما حضر محاميه فقط، وحضرت سمية إحدى الجلسات، لسماع أقوالها.

وفي أول تعليق لها على حكم المحكمة شاركت سمية الخشاب، متابعيها، بمقطع فيديو جديد نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «إنستغرام» وظهرت سمية الخشاب في صورة وهي تؤدي تمرينات رياضية بإحدى الصالات، وعلقت على الصورة: «روح حرة».

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها سمية خلال الفترة الماضية هي مسرحية «يا تصيب يا تخيب»، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية. كما قدمت أغنية بعنوان «عربية أنا» وصورتها بطريقة الفيديو كليب في سورية.

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