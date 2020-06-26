انتحار نجمة «تيك توك» في مقتبل العمر بالهند

أقدمت الموهبة الهندية سيا كاكار (16 عاماً) على الانتحار، أمس، في نيودلهي، لتخلف مأساة جديدة، عقب انتحار الفنان الشاب سوشانت سينغ راجبوت، في 14 من الشهر الجاري.

واشتهرت سيا كاكار بمقاطع فيديو كانت تبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حازت صدى كبيراً، ولفتت إليها الأنظار، وحققت ملايين المشاهدات، خصوصاً على تطبيق «تيك توك» الذي كان يتابعها عليه أكثر من مليون شخص.

ووصف سيا كاكار، مدير أعمالها أرجون سارين، بأنها كانت موهبة مشرقة، مضيفاً: «أعتقد أن سبب انتحارها شخصي، لأنه من ناحية العمل كان كل شيء على ما يرام»، لافتاً إلى أنه كان على تواصل معها قبل الحادث بيوم.

وصدم انتحار سيا كاكار كثيرين من المتابعين، متسائلين عن السبب الذي يدفع موهبة صغيرة في مقتبل العمر إلى الإقدام على هذه الخطوة.

فيما ذكر البعض أنها كانت تعاني من الاكتئاب قبل أربعة أيام من الانتحار، كما نقلت مصادر عن تحقيقات أولية للشرطة التي تحفظت على هاتف الفتاة، واستجوبت العديد من المقربين والأصدقاء، حسب مصادر إعلامية هندية.

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