عبدالله السدحان حلاق خصوصي بسبب كورونا

المصدر: متابعة - حسين أبو السباع

بث الفنان السعودي عبدالله السدحان مقطع فيديو يظهر فيه مع ابنه وهو يقص له شعره خلال الحظر المنزلي، والتزام البيوت، ويداعبه على طريقة بعض الحلاقين.

ويظهر السدحان مع ابنه للمرة الأولى على حسابه الشخصي عبر «تويتر».

وكتب الفنان السعودي مع الفيديو: «كل من اشتكى من طول شعر رأسه قضبناه وتعلمنا الحلاقة، المشكلة أنا من يدبرني؟ اللهم أزل هذه الغمامة عن عبادك»، في إشارة الفترة الراهنية، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنان عبدالله السدحان شارك مع الفنان ناصر القصبي في 17 موسماً من حلقات «طاش ما طاش» على مدى 20 عاماً، لرصد المتغيرات الاجتماعية في الشارع السعودي.