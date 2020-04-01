"كورونا" يضع حياة الفهد في موقف محرج

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم



تصدّر هاشتاغ الفنانة الكويتية القديرة، حياة الفهد، قائمة «ترند» "تويتر" في مصر ودول الخليج العربي، لكن هذه المرة من قبل آلاف المعجبين والمحبين والمتابعين، الذين استهجنوا تصريحا للفنانة طالبت فيه بترحيل جميع الوافدين المصابين بفيروس «كورونا» من غير الكويتيين إلى بلادهم.

تصريحات حياة الفهد (72 عاماً)، لقناة «ATV» الكويتيةـ أغضبت محبي الفنانة المعروفة بإنسانيتها، حتى إن الكثير شككوا في الأمر واعتبروه مزوراً، فليس وارداً ان تقول فنانة بقامة الفهد مثل هذا الكلام الذي وصف بالعنصري.

وبدت حياة الفهد في برنامج «أزمة وتعدّي» في حالة كبيرة من الانفعال بسبب تبعات فيروس "كورونا"، الذي تسبب في ضغط كبير على المستشفيات وتسبب في رفع أسعار سلع غذائية، ومما قالته الفهد: "احنا ملّينا خلاص وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم، إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص".

وأضافت الفهد، خلال لقائها: "والله شي يقهر، اليوم دزيت السائق يجيب بصل ما في بكل السوق، بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ12 دينار، الديرة خربانة من تجّار الإقامات".».

وطالب عدد كبير من الكويتيين الفنانة بتقديم اعتذار، معتبرين أن كلامها لا يعبر عن الكويت ومواقفها الإنسانية المعروفة، وقال أحد المتابعين «الكويت دولة الإنسانية»، فيما قال مدون آخر: "مب مصدق أن هذي حياة الفهد، اللي انتابعها من يوم نحن صغار."

يشار إلى أن حياة الفهد من مواليد 1948، وعملت ممثلة ومذيعة وكاتبة، وتعد من أبرز فنانات الخليج، وبجانب كونها ممثلة قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم «عتاب».

فيديو| حياة الفهد: "على شنو ديارهم ما تبيهم إحنا نبتلش فيهم؟ ... أطلعهم أقطهم برا والله لو أقطهم بالبر" pic.twitter.com/EXVkVsxtpf — بركه (@BrkaQ8) March 31, 2020