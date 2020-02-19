محمد الشرنوبي يستسلم لخطيبته السابقة.. ويستعد للزواج من أخرى

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد أشهر من الخلافات، بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ؛ قرّر الفنان الشاب العودة من جديد للشركة المملوكة للطباخ، بعد أن حاول بكل السبل فسخ التعاقد معها، وترتب على ذلك تعرضه للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية، والإيقاف من اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، ما أدى إلى وصوله لطريق مسدود يستحيل معه العمل إلا عن طريق سارة الطباخ، ودفع ستة ملايين دولار كشرط جزائي في حال خالف شركة خطيبته السابقة.

وقالت سارة الطباخ في تصريحات خاصة للإعلامي عمرو أديب «محمد الشرنوبى أبدى حسن النية وسلم التوكيل الرسمي كوكيل حصري، وأجرينا جلسة في حضور المحامين وعدد من المنتجين، وهنشتغل ونعوض الـ 7 أشهر اللى ضيعنا فيهم وقت وضيعنا مجهود اشتغلنا عليه سنين». وأضافت «هذه الخطوة إيجابية بالوصول للوضع الصحيح والالتزام بالعقود وبدء صفحة جديدة.. وبالتالي الشرنوبي لن يغني أو يمثل إلا من خلال شركتي وهو أقر بذلك وبناء عليه سلم التوكيلات».

ويستعد الشرنوبي لزفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وحددا العروسان مدينة الجونة (الساحلية على البحر الأحمر) لإقامة زفافهما في حضور الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الوسط الفني المقربين منهما.