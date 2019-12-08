عنف وسكاكين في حفل فارس كرم بأستراليا

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أحداث مروعة، ولحظات دموية، شهدتها كواليس حفل النجم اللبناني فارس كرم في أستراليا وذلك، على خلفية حالة الهلع التي سببها عراك بالسكاكين الحادة في مركز "لاميراج" للاستقبال والمؤتمرات في "ملبورن" حيث أقيم الحفل الفني، بعد أن شب خلاف عنيف بين رجل مجهول وأشخاص آخرين أدى إلى إصابة 6 أشخاص بسكين حاد نقلوا مباشرة على إثره للمستشفى، في الوقت الذي تم التكتم كليا عن تفاصيل الواقعة ومن ثم أسباب الخلاف الذي شهدته كواليس الحفل.

وفي سياق تغطيتها الصحفية لفعاليات الحفل الفني، تصدرت هذه الواقعة الصحف الأسترالية التي ضجت عناوينها بتفاصيل الحدث المروع، فيما تم الكشف عن خضوع 3 أشخاص من المصابين الست لعمليات جراحية مستعجلة بسبب خطورة وضعهم، وتعرضهم لجروح حادة نقلوا بعدها إلى أقسام العناية المشددة.

فيما أفادت صحف فنية أخرى بمعلومات عن المعتدي، الذي تعمد حضور الحفل وبث الفوضى والشغب فيه، مما عرضه للطرد والإقصاء من حفل الفنان فارس كرم، إلا أنه سرعان ما عاد بعد الحفل لتنفيذ جرمه والاعتداء بالسكين على الأشخاص المقصودين، في الوقت الذي لا تزال الشرطة الأسترالية تواصل التحقيق في واقعة الاعتداء لكشف ملابساتها وظروفها.

وكان النجم اللبناني فارس كرم قد انشغل في وقت سابق هذه الأيام ، بالتحضير لجولته الفنية المرتقبة، التي من المزمع أن تجمعه بجمهوره وعشاقه في المملكة الأردنية الهاشمية في حفل فني سيحييه النجم ليلة رأس السنة بإحدى الفنادق الفارهة في العاصمة الأردنية عمان، فيما يواعد كرم جمهوره العربي في المدرج الروماني العملاق "الكولوسيوم" في العاصمة الإيطالية، ليحيي حفلا فنيا في 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن سبق واعتذر عن إحياء حفل فني كان من المزمع إقامته في شهر نوفمبر الماضي في المغرب وذلك، بسبب ما يشهده بلده لبنان من احتجاجات وتظاهرات ضخمة، حيث علق الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا "نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتضامنا مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبا وبظروف أفضل".