مخرج هندي شهير ينفي تهمة التحرش

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفى المخرج الشهير في السينما الهندية راجكومار هيراني الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش بإحدى زميلاته.

وبحسب موقع قناة "بي بي سي" البريطانية، يعد هيراني واحداً من أبرز شخصيات بوليوود التي تظهر على وسم "مي تو" الذي تنشر عليه الفتيات والسيدات ما تقلن إنها جرائم جنسية تعرضن لها.

وقالت السيدة التي لم يعرف اسمها حتى الآن إن هيراني تحرش بها جنسيا على مدار ستة أشهر كانت تعمل فيها مساعدة له ضمن طاقم عمل فيلم "سانجو".

وقد نشر موقع "هافبوست" باللغة الهندية الاتهامات الموجهة لهيراني قبل أيام، وقالت السيدة للجريدة إن هيراني تهجم عليها للمرة الاولى في منزله ثم كرر ذلك مرات عدة خلال فترة الإعداد للفيلم. لكن هيراني نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا في بيان أصدره محاميه الشخصي.

وجاء في البيان ": صدمت عندما علمت بهذه الاتهامات قبل نحو شهرين، وظننت حينها أن القضاء سينظر في القضية، لكنهم اختاروا أن يتجهوا إلى وسائل الإعلام، وأنا أؤكد أن هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلا وتهدف إلى تشويه سمعتي".

وقالت السيدة إنها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد هيراني لأنها خافت من خسارة عملها حيث كان والدها مريضا خلال تلك الفترة لذا لم يكن في مقدورها التخلي عن عملها وفقدان مصدر الدخل الوحيد للأسرة.

كما نشر وسم "مي تو" الهندي العديد من قصص التحرش المزعومة وكانت أكبر شخصية ورد ذكرها عليه الصحفي والسيناريست الشهير إم جي أكبر، والذي استقال من منصبه في وزارة الخارجية الهندية بعد الاتهامات العديدة التي وجهت إليه بالتحرش ببعض النساء.