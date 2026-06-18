«إسلامية دبي»: تطبيق «دلوك» لمواقيت الصلاة العالمية يتجاوز مليون عملية تنزيل 

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحقيق تطبيق «دلوك DXB» لمواقيت الصلاة العالمية إنجازاً نوعياً، منذ إطلاقه قبل عامين، بتجاوزه حاجز مليون و35 ألف عملية تنزيل، بالتزامن مع نهاية العام الهجري 1447، وذلك في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستخدمين بالخدمات الرقمية الدينية التي تقدمها وفق أعلى معايير الدقة، والابتكار.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد مرات الدخول إلى التطبيق من مجموع المستخدمين خلال العام الماضي بلغ 187 مليون زيارة، بمتوسط 310 مرات لكل مستخدم؛ للاستفادة من خدماته المتنوعة، ونجح التطبيق في تعزيز التواصل مع أكثر من ربع مليون مستخدم بشكل أسبوعي، من خلال استلام الإشعارات الخاصة بمميزات التطبيق وتحديثاته المستمرة.

ولاقى التطبيق انتشاراً واسعاً في عدد مستخدميه في دولة الإمارات، حيث تجاوز نصف مليون مستخدم، والنصف الآخر موزع على مختلف دول العالم، تتصدرها المملكة العربية السعودية، ومصر، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وسلطنة عُمان، كما لوحظ أن هناك انتشاراً جيداً في كل من بنغلاديش والهند والسنغال، والجزائر، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا.

وفي إحصاءات اليوم الواحد، سجل التطبيق أعلى استخدام له في شهر رمضان الماضي، بواقع 130 ألف مستخدم نشط، بينما يصل في الأيام الاعتيادية إلى نحو 50 ألف مستخدم فاعل، وهذا الرقم يُعدّ كبيراً في عالم استخدام التطبيقات الذكية المتخصصة.

والجدير بالذكر أن تطبيق «دلوك» يهدف إلى توفير مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، والتقويم الهجري، لجميع مدن العالم بشكل دقيق وموثوق، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الرقمية الدينية، وتسهيل وصول أفراد المجتمع إليها عبر منصات ذكية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم المواقيت والأهلة، الدكتور حمد محمد صالح، أن هذا النجاح الذي حققه تطبيق «دلوك» يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها التطبيق بوصفه إحدى المنصات الرقمية الرائدة عالمياً، التي توفر خدمات شرعية وفلكية دقيقة وفق أعلى المعايير التقنية.

وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تأتي انسجاماً مع خططها الاستراتيجية، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة حكومية رقمية رائدة، وتطوير خدمات استباقية ذكية تسهم في إسعاد المتعاملين، وتعزيز ريادة دبي في مجال الخدمات الرقمية المجتمعية، وترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي بالإمارة.