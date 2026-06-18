«الشارقة الخيرية» تبني قرية في الفلبين بكُلفة 2.1 مليون درهم

دعت جمعية الشارقة الخيرية أهل الخير والمحسنين إلى الإسهام في استكمال مشروع إنشاء قرية خيرية متكاملة بمنطقة زامبوانجا الجنوبي في الفلبين، بكُلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليون درهم، بهدف توفير مساكن آمنة للأسر الأشد احتياجاً، وتعزيز فرص التعليم، وتمكين أصحاب الحِرَف من بناء مصادر دخل مستدامة، في مشروع إنساني يجمع بين الإيواء والتنمية والخدمات الأساسية، ويُجسّد نهج الجمعية في تنفيذ مشروعات ذات أثر طويل الأمد، تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، محمد إبراهيم بن نصار، إن الجمعية تعمل حالياً على استكمال تمويل المشروع، داعياً المحسنين إلى المشاركة في إنجازه.

وأوضح أن القرية، المستهدف إنشاؤها في منطقة زامبوانجا الجنوبي، ستضم 25 بيتاً خيرياً مجهزاً لإيواء 225 شخصاً من الأسر الأكثر احتياجاً، بما يوفر لهم سكناً آمناً يحفظ كرامتهم.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء أربعة فصول دراسية ضمن مشروعات دعم الدارسين، ومن المقرر أن تستقبل 160 طالباً وطالبة من أبناء المنطقة، وبئر ارتوازية لتوفير مصدر دائم للمياه النظيفة، ومركز مهني لتأهيل أصحاب الحرف.