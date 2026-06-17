100 طن مساعدات إماراتية تنطلق إلى غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

وجّه صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعماً للأشقاء الفلسطينيين المتضررين.

وشهد الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، عملية تجهيز الطائرة، مشيداً بدور الفِرَق والمتطوعين المشاركين في عملية «الفارس الشهم 3»، مثمناً جهودهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في دعم الشعوب المتضررة، وتعزيز قِِيَم الخير والعطاء على المستوى الإنساني.

وانطلقت الطائرة من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مدينة العريش في مصر، تمهيداً لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، وتأتي المساهمة تجسيداً لحرص صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، والتخفيف من معاناتهم. وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية المتنوعة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تأكيداً لنهجها الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز قِيَم التضامن والتكافل الإنساني.