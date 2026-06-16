مجلس «الإمارات الصحية» الجديد يؤكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي

أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، مواصلة مسيرة التميز والابتكار في القطاع الصحي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية الحكومية، وترسيخ جاهزيتها واستدامتها، بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، واطلع المجلس على عرض شامل حول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تضمن اختصاصاتها ودورها الاستراتيجي ومنظومة خدماتها الصحية، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها والمبادرات والمشروعات التطويرية التي تنفذها في مختلف المجالات الصحية التي أسهمت في تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة.

وناقش المجلس الخطط والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمرتكزات الرئيسة التي تستند إليها المؤسسة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، وتلبية احتياجات المجتمع، وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال أحمد بن علي الصايغ بهذه المناسبة: «تمثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية عززت جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي وجاهزية القطاع الصحي، ونتطلع - من خلال مجلس الإدارة بتشكيله الجديد - إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات وترسيخ نموذج صحي مستدام، يرتكز على التميز والكفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يدعم مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، ويعزز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في المؤشرات الصحية وجودة الحياة».

وأضاف أن المؤسسة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الخدمات الصحية وضمان استدامتها، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.