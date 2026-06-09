«بيورهيلث» تدعم «وقف أم الإمارات للأيتام» بـ 100 مليون درهم

أعلنت مجموعة «بيورهيلث» دعمها لـ«وقف أم الإمارات للأيتام» بمبلغ 100 مليون درهم، بصفتها شريك الرعاية الصحية للحملة في دولة الإمارات، حيث ستقدم المجموعة، عبر شبكتها من المرافق والمنشآت الصحية، الرعاية اللازمة للأيتام، بما يُعزّز جودة حياتهم، ويضمن تمتعهم بالصحة والعافية.

وتهدف الحملة - التي تنظمها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر - «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - لتأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، عبدالحميد محمد سعيد، أهمية مثل هذا الشراكات المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، من خلال الإسهام في توفير منظومة رعاية صحية متكاملة للأيتام، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر استقراراً لهم، وتعزيز جودة حياتهم، بما يسهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الوقف أداةً تنمويةً مستدامةً، مواصلين بذلك نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحو التكافل والتعاون والتضامن.

بدوره، أوضح أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن هذه الإسهامات المجتمعية، مثل إسهام مجموعة «بيورهيلث» تعكس الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم المبادرات الإنسانية التي تتماشى مع أولويات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، لاسيما في «عام الأسرة»، بما يُعزّز قِيَم التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززها صاحب السموّ رئيس الدولة، عبر تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج الهادفة داخل الدولة وخارجها، وفي مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الأساسية.

من جهته، قال المؤسس العضو المنتدب في مجموعة «بيورهيلث»، فرحان ملك، إن دعم المجموعة لمبادرات إنسانية وطنية، كحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، لا يقتصر على الإسهامات المادية، بل هو تعبير صادق عن التزام راسخ بالوقوف إلى جانب مَن هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والحماية والإحساس بالأمان والاستقرار، وتعكس الشراكة المتواصلة مع «أوقاف أبوظبي»، امتداداً للإسهامات السابقة للمجموعة في حملة «وقف الحياة»، عمق حضور العمل الخيري في جوهر نهج المجموعة المؤسسي، وإدراكها العميق لمسؤوليتها في أن تكون حاضرة أينما كانت الحاجة إلى ذلك.