وفد بحريني يطّلع على تجربة «دبي لرعاية النساء والأطفال» في مجال رعاية الطفل

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من مملكة البحرين الشقيقة، للاطلاع على تجربتها المؤسسية في مجال رعاية الطفل، والتعرّف إلى منظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية بشؤون الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي.

واطّلع الوفد، خلال الزيارة، على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب نموذجها المتكامل في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، الذي يستند إلى نهج مهني يراعي احتياجاتهم المختلفة، ويسهم في توفير بيئة داعمة تُعزّز رفاههم واستقرارهم، كما تخللت الزيارة جولة ميدانية في مبنى الرعاية والتأهيل، شملت عدداً من المرافق التخصصية وغرف العلاج، حيث استمع الوفد إلى شرح حول الخدمات والبرامج المقدمة، وآليات العمل المتبعة في إدارة الحالات، والدور الذي تؤديه الفِرَق متعددة التخصصات في تقديم الرعاية الشاملة للأطفال ومساندتهم في مختلف المراحل.

وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها النوعية بما يُرسّخ مكانتها مركزاً مرجعياً في مجال رعاية الطفل، ويُعزّز من قدرتها على تقديم خدمات متخصصة تواكب أفضل الممارسات المهنية، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة الأطفال، وتعزيز فرص نموهم في بيئة آمنة ومستقرة.