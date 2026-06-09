اقترح مستخدمون لنفق المشاة، الواقع على شارع الوحدة مقابل الفطيم للسيارات، في الشارقة، تطوير مرافقه وتحسين مستوى السلامة فيه، من خلال تخصيص مسارات واضحة تفصل بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والسكوترات، للحد من التداخل والحوادث المحتملة، علاوة على زيادة عدد صناديق القمامة للحفاظ على النظافة العامة، وتحسين الإضاءة الداخلية في بعض الأجزاء التي تعاني ضعفاً في الإنارة، خصوصاً خلال الفترة المسائية.

وأكدوا أن هذه التحسينات ستسهم في تعزيز راحة وأمان مستخدمي النفق، وتواكب جهود الإمارة في تطوير البنية التحتية المخصصة للمشاة.