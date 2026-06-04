«نبراس» يناقش قضايا الأسرة والمجتمع

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تقديم محاضرات برنامج «نبراس» التوعوي عن بُعد، كل خميس في تمام الساعة الـ10 صباحاً، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية، ورؤية قيادتنا الرشيدة، ومستهدفات «أجندة دبي 33» في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وجودة للحياة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الديني والقيمي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والسلوك الإيجابي.

ويطرح البرنامج باقة من المحاضرات الهادفة التي تُعالج قضايا تمس واقع الأفراد، وبيئات العمل والأسرة والمجتمع، من أبرزها «الكلمة الطيبة صدقة»، و«التوازن بين الأسرة والعمل»، و«النجاح الحقيقي المتوازن»، و«حفظ الحقوق والأمانات»، إلى جانب محاضرات تُعنى بترسيخ قيم الإخلاص والتسامح والإحسان، وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاون والإيجابية في المجتمع.

ويأتي برنامج «نبراس» امتداداً لجهود الدائرة في توظيف منصاتها الرقمية وبرامجها المعرفية الحديثة لنشر الرسائل التوعوية بأساليب مؤثرة وميسرة، بما يُسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

ودعت الدائرة الجمهور العام إلى متابعة البرنامج والاستفادة من محاضراته النوعية، عبر القنوات والمنصات الرسمية التابعة لها، لما تحمله من مضامين تربوية وإيمانية تُسهم في تنمية الوعي، وبناء الشخصية الإيجابية المتوازنة.