«خيرية الشارقة» تُطلق حملة «برداً وسلاماً» لدعم العمال والأسر المتعففة

خصصت جمعية الشارقة الخيرية ثلاثة ملايين درهم لتنفيذ حملة «برداً وسلاماً»، الهادفة إلى توفير 3000 من أجهزة الأثاث المنزلي، مثل المكيفات التي لا غنى عنها خلال فصل الصيف، حيث ترتفع حرارة الطقس وتصبح الأسر المتعففة عاجزة عن توفير تلك الأجهزة، ما يجعلها تواجه الرطوبة الشديدة وذلك ما يُشكّل معاناة شديدة بالنسبة لها.

وقال مدير إدارة المساعدات في الجمعية، محمد سليم المنعي، إنه تم تحديد نحو 300 أسرة من المسجلين في كشوف المساعدات السكنية لتوفير ما يلزمها من الأثاث المنزلي، مؤكداً أن الحملة تأتي ترجمة حقيقية لالتزام الجمعية الإنساني، وحرصها على دعم الفئات الأكثر تأثراً بتقلبات الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة، من خلال توفير وسائل الحماية والراحة الضرورية التي تعينها على أداء مهامها اليومية.

وأشار المنعي إلى أن فِرَق المساعدات في الجمعية تواصل حالياً أعمال الحصر والتجهيز والتنسيق الميداني، تمهيداً لبدء توزيع الأجهزة على الأسر المستفيدة على مدار فصل الصيف، بما يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من الحالات المستحقة، وتحقيق الاستفادة المثلى من مخصصات الحملة، مؤكداً أن عملية التوزيع ستتم وفق خطة زمنية مدروسة تراعي طبيعة احتياجات الأسر وظروفها المعيشية.

وأضاف أن الجمعية تواصل، على مدار العام، تقديم المساعدات السكنية التي تلبي احتياجات الأسر المتعففة وتدعم استقرارها المعيشي، من خلال توفير المستلزمات الأساسية التي تُسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة داخل المنازل، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المستفيدين، والتخفيف من الأعباء التي تواجههم، مضيفاً أن الحملة تتضمن كذلك 1200 حقيبة صيفية من المقرر توزيعها على العمال في مواقع عملهم لتقيهم حرارة الشمس.