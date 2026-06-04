تكدس مركبات

شكا سكان بمنطقة ند شما في دبي، وتحديداً مقابل الحديقة، على شارع 201، بمنطقتَي ند شما والراشدية، تكدس أعداد كبيرة من المركبات والحافلات الصغيرة في الأراضي الفضاء القريبة من المنازل، ما تسبب في تشويه المظهر العام، وإشغال المساحات المحيطة بالمساكن، وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت، خلال الفترة الماضية، شكاوى متكررة تتعلق بسكن العزاب، وتعدد العائلات في بعض المساكن، ما أدى إلى زيادة أعداد المركبات والازدحام.

وأكدوا أن الأراضي المستخدمة للوقوف غير مخصصة لهذا الغرض، داعين إلى تكثيف الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الوقوف، ومعالجة الظواهر المرتبطة بالكثافة السكانية داخل الأحياء، لاسيما أن المنطقة تضم عدداً كبيراً من الأسر المواطنة.