«خطورة الفتوى بغير علم» ضمن دروس مساجد دبي خلال شهر يونيو الجاري

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تنظيم سلسلة «دروس مساجد إمارة دبي»، خلال شهر يونيو الجاري، ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ الوعي الديني الوسطي، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستقراراً، وذلك في إطار تعزيز الوعي الديني الرصين، وتعميق الارتباط بالهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة.

وأوضحت أن الدروس تتناول عدداً من المحاور الإيمانية والتربوية، التي تسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، من أبرزها: «من محاسن الإسلام وضوح مصادر التلقي»، و«خطورة الفتوى بغير علم»، و«فضل الصدق»، و«من محاسن الإسلام: مراعاة الحكمة والمصلحة في التشريع»، إلى جانب دروس حول الهجرة النبوية، وأسماء الله الحسنى وإحصائها، وأيضاً من أحكام المساجد وآدابها، وفضل الحياء، والترغيب في الإخلاص وذم الرياء. وأكدت الدائرة حرصها على مواصلة تقديم البرامج العلمية والتوعوية الهادفة عبر مساجد الإمارة، باعتبارها منابر إشعاع معرفي وإيماني، تسهم في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤية دبي المستقبلية في ترسيخ مجتمع أكثر وعياً وتلاحماً.