أكوام رمال

شكا سكان بمنطقة الخان في الشارقة، وتحديداً خلف برج الشاطئ مقابل «أكواريوم الشارقة»، قيام شاحنات تابعة لأحد مواقع البناء المجاورة بإلقاء كميات من الأتربة والرمال في ساحة فضاء بين الأبراج السكنية، ما يؤدي إلى انتشار الغبار بشكل متكرر، ووصوله إلى الشقق السكنية والمرافق المحيطة، وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلباً في صحة السكان، خصوصاً الأطفال والمسنين ومرضى الربو والحساسية، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمنطقة، ولفتوا إلى أن تكدّس الرمال في الموقع يشكل خطراً على الأطفال الذين يترددون على المكان للعب أو تسلق أكوام الرمال، مناشدين التدخل العاجل لمنع هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان.