شرطة أبوظبي تناقش دور الأسرة في تعزيز السلامة المرورية

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً بعنوان «مجالس الأسرة الآمنة: تعزيز دور الأسرة في السلامة المرورية لتحقيق الاستدامة المجتمعية»، وذلك في مجلس السلع بمنطقة الظفرة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

وأكد مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، العميد حمدان سيف المنصوري، أهمية دور الأسرة في بناء جيل واعٍ ومُلتزم بقواعد وأنظمة السير والمرور، مشيراً إلى أن ترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية يبدأ من المنزل عبر القدوة الحسنة والتوجيه المستمر للأبناء، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، من خلال المجالس والبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، بما يدعم جودة الحياة، ويحقق الاستدامة المجتمعية.

وافتتح المجلس العقيد ناصر شافي الهاجري، من مركز شرطة السلع، مرحباً بالحضور، مؤكداً أهمية هذه المجالس في تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، ونشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالسلامة المرورية.

وتناول الرائد عامر عوض، من إدارة المرور والدوريات الأمنية بالسلع، الخدمات المقدمة للمجتمع وجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي المروري، إلى جانب التوعية بأهمية التزام قوانين السير والمرور، ودورها في حماية الأرواح والممتلكات.

وقدّم الرائد سعيد بطي السبوسي، من إدارة الشرطة البيئية، نبذة عن اختصاصات الشرطة البيئية وخدماتها، ودورها في المحافظة على البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الإيجابية التي تدعم الاستدامة وجودة الحياة.