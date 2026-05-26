«يد الخير» تسدد 3.5 ملايين درهم للإفراج عن نزلاء قضايا إيجارية

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ممثلاً بلجنة «يد الخير» التابعة له، مبادرته الجديدة تحت عنوان «لمّة عيد»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتستهدف هذه المبادرة الإنسانية عدداً من الأسر المُلزَمة بقضايا إيجارية، بهدف الحدّ من الأعباء المترتبة عليهم خلال فترة العيد.

وتقوم المبادرة على تسوية الالتزامات المالية لـ54 نزيلاً موقوفين على ذمة قضايا إيجارية، عبر سداد مبلغ إجمالي يبلغ 3.5 ملايين درهم، بما يتيح الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى محيطهم الأسري والاجتماعي في أجواء العيد.

وتأتي هذه الجهود المشتركة في إطار تكامل مؤسسي يجمع بين العمل الخيري والمجتمعي، حيث تُسهم قِيَم التعاون بين المركز والمؤسسة في تعميق أثر المبادرة وتوسيع نطاقها الإنساني، بما يعزز استقرار الأسر المستهدفة.

وتواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ترسيخ حضورها الإنساني، عبر مبادرات ومساهمات مجتمعية، تهدف إلى التخفيف من الأعباء عن الأسر المحتاجة والمتعثرة، وتعزيز روح التضامن والتكافل، ترجمةً لرسالتها في إحداث أثر إنساني مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتُعبّر مبادرة «لمّة عيد»، عن رؤية متكاملة ترتكز على معالجة التداعيات الاجتماعية للقضايا الإيجارية، لاسيما تلك التي تؤدي إلى تبعات قانونية تصل إلى الحبس، حيث يتم التركيز على إيجاد حلول عملية تُعيد التوازن لحياة الأفراد وتقلل من الظروف المعيشية الواقعة على ذويهم، في إطار منظومة عمل تراعي البعد الإنساني والقضائي على حد سواء، ويؤكد هذا التوجه الدور المحوري الذي يقوم به مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في دبي من خلال مبادرات نوعية تتجاوز معالجة النزاعات إلى تبني حلول ترسخ التماسك المجتمعي وتحد من آثار التعثر المالي على الأسر.

كما تُمثل المبادرة امتداداً لمسار إنساني متواصل يهدف إلى إدخال السرور إلى البيوت، وإحياء روح المناسبة الدينية في أجواء يسودها التراحم، عبر إعادة جمع الشمل بين النزلاء وذويهم في لحظة تحمل أبعاداً اجتماعية وتزيد من متانة الروابط الأسرية.