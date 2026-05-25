«إسلامية دبي» تطلق محاضرات «كنوز الخير» خلال موسم الحج

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي باقةً من المحاضرات الإيمانية والتوعوية ضمن موسم الحج، في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ الوعي الشرعي، وتعزيز القِيَم الإيمانية، وربط أفراد المجتمع بالمقاصد العظيمة لهذه الشعيرة المباركة، عبر طرح علمي رصين يلامس واقع الناس، ويثري معارفهم الدينية.

وتتناول المحاضرات عدداً من العناوين الهادفة التي تُجسّد معاني الحج وآثاره الإيمانية والسلوكية، من أبرزها: «الحج.. رحلة الإيمان والتجرد»، و«فقه المناسك ويسر الشريعة» و«الحاج القدوة وأثر العبادة في السلوك»، إلى جانب محاضرات تُعنى بفضائل الأيام المباركة، واستحضار القِيَم الروحية والتربوية لموسم الحج، بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والطابع الوعظي المؤثر.

وتقام المحاضرات في عدد من مساجد دبي، منها مسجد زعبيل الكبير، ومسجد الراشدية الكبير، ومسجد الورقاء الكبير، ومسجد الشهيد، بما يتيح لشريحة واسعة من أفراد المجتمع الاستفادة من مضامينها العلمية والإيمانية.

ودعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى متابعة جدول المحاضرات، الخاص بهذه السلسلة، عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة على أهمية المشاركة فيها للاستفادة من برامجها النوعية، لما تمثّله من فرصةٍ لتعزيز الوعي الديني.

وأشارت إلى أن سلسلة المحاضرات تهدف إلى تعزيز واستلهام المعاني السامية لشعيرة الحج، في أجواء إيمانية تُرسّخ القيم وتُنمّي الارتباط بالعبادات ومقاصدها العظيمة.