«تحقيق أمنية» تُطلق الدورة الـ 15 من «سوق أمنيات عيد الأضحى»

تواصل النسخة الـ15 من «سوق أمنيات عيد الأضحى»، التي أطلقتها مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، بالتعاون مع «مكاني الشامخة»، فعالياتها حتى 10 يونيو 2026 في «مكاني الشامخة» في أبوظبي.

وتأتي المبادرة، التي انطلقت في 12 مايو الجاري، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي خلال «عام الأسرة»، وتجسيداً لقيم التكافل والتراحم والشراكة المجتمعية التي يرتبط بها عيد الأضحى المبارك، إلى جانب دعم الأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطرة وعائلاتهم، وتهدف السوق إلى دعم رسالة مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطرة، من خلال تجربة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والمشاركة المجتمعية.

وتتضمن السوق برنامجاً من الفعاليات الترفيهية خلال عطلة نهاية الأسبوع، يشمل عروض الساحر والشخصيات الكرتونية، بهدف توفير أجواء ترفيهية للعائلات والأطفال، كما يشهد خلال عطلة عيد الأضحى عروض العيالة التراثية التي تحتفي بالموروث الثقافي الإماراتي وأجواء العيد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، هاني الزبيدي، إن سوق أمنيات عيد الأضحى تجسد القيم التي يرسخها عام الأسرة، من خلال جمع أفراد المجتمع لدعم الأطفال والعائلات الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، لافتاً إلى أن الشراكة مع «مكاني العقارية» تواصل دورها في توسيع أثر المبادرات الإنسانية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مكاني العقارية، هيثم سليمان، إن استضافة سوق أمنيات عيد الأضحى في مكاني الشامخة تعكس التزام «مكاني العقارية» بدورها المجتمعي، وحرصها على تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي.