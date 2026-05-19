«دبي الإسلامي» يدعم «دبي الخيرية» بمليونَي درهم

أشادت جمعية دبي الخيرية بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بـ«دبي الإسلامي»، مثمنة الدعم المالي السخي الذي قدّمه البنك بقيمة مليونَي درهم، بواقع مليون درهم لكل من مبادرتَي «بالعلم نرتقي» و«كوبون الخير».

ويهدف الدعم المخصص لمبادرة «بالعلم نرتقي»، إلى الاستثمار في رأس المال البشري، عبر إزالة الحواجز الاقتصادية التي تواجه طلبة العلم من ذوي الدخل المحدود، وضمان حقهم في تعليم متميز يواكب تطلعات الدولة. وفي المسار الموازي، يُسهم دعم مبادرة «كوبون الخير» في تقديم نموذج رائد للعمل الخيري الذي يحفظ كرامة الأسر المتعففة، من خلال منحها الاستقلالية في تأمين احتياجاتها الأساسية، وفق آليات رقمية تتسم بالشفافية والكفاءة.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، إن تبرع «دبي الإسلامي» السخي تجسيد حي لروح التكافل التي تميز مجتمع الإمارات، وبرهان على الرؤية المشتركة التي تجمعنا بالمؤسسات المصرفية الوطنية الرائدة، للنهوض بالعمل الخيري من حيز الإغاثة الآنية إلى آفاق التمكين المستدام، وأضاف أن الجمعية تعتز بالشراكة مع «دبي الإسلامي»، الذي يُثبت يوماً بعد يوم ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية، ويأتي الدعم ليعكس تضافر الجهود المؤسسية في دبي لتطوير أدوات العمل الخيري، والانتقال بها نحو التمكين النوعي، حيث تواصل «دبي الخيرية» توسيع قاعدة شراكاتها لضمان استدامة مشروعاتها، بما يُحقق أقصى درجات النفع للمستفيدين، ويرسخ قيم المسؤولية الجماعية في أبهى صورها.