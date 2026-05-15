«شخبوط الطبية» تنفذ 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025

نفذت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكثر من 400 عملية قسطرة وإجراءات قلبية تداخلية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية خلال عام 2025، من بينها 100 عملية كيّ عالية التعقيد لعلاج الرجفان الأذيني، في إنجاز يعكس تنامي قدراتها في مجال الفيزيولوجيا الكهربائية القلبية المتقدمة.

واعتمدت المدينة في علاج هذه الحالات على تقنية الاستئصال بالمجال النبضي، وهي نهج علاجي حديث لتصحيح اضطرابات نظم القلب، يعتمد على استخدام طاقة كهربائية يتم التحكم فيها بدقة لتعطيل الإشارات الكهربائية غير الطبيعية في القلب، مع الحد من التأثير على الأنسجة المحيطة.

ويقدم برنامج الفيزيولوجيا الكهربية في المدينة بقيادة استشاري أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية، الدكتور عمر الفلاسي، خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لاضطرابات النظم الكهربائي للقلب، مدعوماً بتقنيات حديثة للتخطيط القلبي وأنظمة توجيه مدمجة بالتصوير وفرق سريرية متعددة التخصصات، إلى جانب مختبر متطور ومخصص للفيزيولوجيا الكهربية، فيما يضع التبني المبكر لهذه التقنية المدينة الطبية ضمن نخبة محدودة من المراكز العالمية التي تقدم هذا الإجراء العلاجي الناشئ.

وتجمع المدينة الطبية بين تقنية الاستئصال بالمجال النبضي وتقنيات التخطيط القلبي ثلاثي الأبعاد، بما يعزز دقة تشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب، ويرفع مستويات السلامة والكفاءة، ويسهم في تقليص مدة الإجراءات العلاجية وتقليل التعرض للإشعاع للمرضى والكوادر الطبية.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، إن التوسع المتواصل في إجراءات الفيزيولوجيا الكهربائية، لاسيما كيّ الرجفان الأذيني، يعكس القدرات السريرية المتقدمة التي رسختها المدينة الطبية وطموحها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين روّاد العالم في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية المعقدة، مؤكداً مواصلة الارتقاء بجودة النتائج العلاجية عبر الابتكار والتعاون والرعاية القائمة على التعاطف.

من جانبه، أكد استشاري ورئيس قسم أمراض القلب في «شخبوط الطبية»، الدكتور يوسف العطار، أن تنفيذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي باستخدام القسطرة وأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب نحو 100 إجراء كيّ للرجفان الأذيني خلال العام الماضي، يعكس كفاءة فرق أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية وجاهزية خدماتها المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإجراءات يُعد من أكثر التدخلات القلبية تعقيداً، ويجسّد ثقة المرضى بمستوى الرعاية المقدمة.