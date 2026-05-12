«إسلامية دبي» ترصد هلال ذي الحجة من مسار جبل نزوة

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية تحرّي هلال شهر ذي الحجة، يوم 17 مايو الجاري، في مسار جبل نزوة، ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً إلى وقت الانتهاء من الرصد بعد غروب الشمس، وذلك في إطار نشر ثقافة تحرّي الأهلة الشرعية.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضوراً لافتاً، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع مع المناسبات الدينية، ويبرز أهمية تحرّي الأهلة كإحدى السنن الشرعية المرتبطة ببداية الأشهر الهجرية.

وأكّد رئيس قسم المواقيت والأهلة بالدائرة نائب رئيس لجنة دبي لتحرّي الأهلة، الدكتور حمد محمد صالح، أن تنظيم الفعالية يُجسّد التزام الدائرة بدورها الريادي في إحياء الشعائر الإسلامية وفق منهج علمي يجمع بين الرؤية الشرعية والمعايير الفلكية، مشيراً إلى أنها تُمثّل فرصة مهمة لإحياء هذه السنة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية تحرّي الأهلة بجميع الوسائل الفلكية المعاصرة، وربطه بالموروث الديني المجتمعي.

كما أشار إلى حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع في متابعة هذه الشعيرة المباركة، بما يسهم في ترسيخ فهم المواقيت الشرعية وأهميتها، ويعكس تكامل الجهود المؤسسية في نشر الثقافة الإسلامية بأساليب تفاعلية ومؤثرة، وما يصاحبها من فعاليات وورش توعوية.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى المشاركة في الفعالية بصحبة أسرهم وأبنائهم، لما تُمثّله من فرصة لإحياء هذه الشعيرة المباركة، والتعرّف إلى الجهود الوطنية المبذولة في خدمتها، وللاستفادة من الورش والفعاليات المصاحبة.